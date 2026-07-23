Hôpital Le Dantec : le Premier ministre fait le point sur le chantier de reconstruction

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a reçu en audience, ce jeudi 23 juillet 2026 au Building Administratif Président Mamadou Dia, le président du groupe Quantum Solutions, en présence de plusieurs membres du Gouvernement. Les échanges ont porté sur l'évaluation de l'état d'avancement des travaux de reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec. La rencontre a également permis d'examiner de nouvelles perspectives de partenariat, notamment dans les domaines des équipements médicaux et de la modernisation des infrastructures hospitalières.