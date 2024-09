Démissions au sein de l'AFP : des figures emblématiques du parti lâchent Moustapha Niasse

Des démissions sont révélées au sein du parti de l’alliance des forces de progrès (AFP) de Moustapha Niasse. Malick Diop, Zator Mbaye, le Pr Oumar Niasse : « Que d’icônes de l’Alliance des forces de progrès qui ont décidé de quitter leur formation politique, insatisfaits des décisions de leur leader Moustapha Niasse concernant les nominations de leur coalition « Jamm Ak Njariñ », selon le journal Libération.



Bien que Zator et Malick n’aient pas pu s’exprimer publiquement, Daouda Ba, en charge des jeunes de Matam, souligne que : « suite aux investitures de l’AFP au sein de la coalition "Jàmm ak Njariñ", nous constatons en le déplorant que les équilibres n’ont pas été respectés en fonction des engagements des uns et des autres durant 25 ans pour le compte du parti ».



En conséquence, affirme-t-il, après 25 ans d’engagement, il a pris la décision de quitter son poste de coordinateur régional de l’alliance des forces de progrès (AFP) de Matam et du parti, rapporte Libération.