Démolition des maisons du Collecteur de Hann-Fann: Alioune Tine rappelle à l'Etat son obligation de dédommager les familles

Plusieurs familles ont vu leur maisons démolies par les Caterpillar dépêchés par le Préfet de Dakar au Collecteur de Hann-Fann. Pire, ces familles risquent toutes de ses retrouver à la rue. L'Etat n'a pas pris l'engagement de les dédommager. Ce que le défenseur des droits humains Alioune Tine n'entend pas laisser passer.



Répondant à un tweet du Directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), Lansany Gagny Sakho, le président de la plateforme Afrikajom Center, indique l'Etat du Sénégal doit absolument indemniser ses populations qui ne sont que les victimes d'une administration négligente. "DG, l'État doit absolument trouver une solution humaine aux familles dont les maisons ont été démolies par les négligences d'une administration. Il faut les reloger et les indemniser, les rassurer.", a-t-il écrit sur le Réseau social.



Le collecteur Hann-Fann mesure environ 8 kms avec un diamètre d'environ 300 mm. Il traverse les quartiers de Bopp, Ouagou Niayes, Hann, HLM 5 et 6 notamment. L' ouvrage prévu pour une durée de 30 ans (garantie) en a 70 ans aujourd'hui. En 2011, la protection civile avait alerté sur les risques d'exposition d'environ 300 000 personnes à de l'hydrogène sulfuré. Un gaz dont on dit qu'il est mortel après une minute d'inhalation. En 2011 déjà, une partie du Canal s'était affaissé, engloutissant selon des témoins un véhicule. La brèche a été refermée suite à une intervention des autorités municipales et administratives.