Démolition du marché Sandaga: le ministre Abdou Karim Fofana annonce la fermeture du bâtiment dès ce samedi

A peine sa destruction prochaine annoncée, le marché Sandaga sera fermé dès ce samedi. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana qui signale qu’il n’y a pas d’autres options pour le bâtiment.



« La date de fermeture du marché est programmée pour ce samedi. Tous les commerçants devront quitter. Ensuite, nous retiendrons une date, dans la semaine qui suit, pour démolir le marché, parce que c'est un projet de construction. Ce marché nous est cher, mas il nous faut le démolir pour le reconstruire et le moderniser », déclare le ministre sur la Rts.



Abdou Karim Fofana qui rappelle que les commerçants avaient rencontré le président de la République en septembre 2018, avec un projet de reconstruction, informe qu’il n’y pas d’autres options pour le bâtiment.



« Depuis lors, nous réfléchissons, nous y avons travaillé avec la Ville de Dakar, la commune de Dakar-Plateau, et un projet a été retenu », renseigne-t-il. Avant d’annoncer que « contrairement au projet qui a été proposé par les commerçants, on garde la même architecturale, à savoir le bâtiment principal, on laisse une esplanade, parce que Sandaga doit respirer, et on fait un centre commercial R+5 derrière. Et, toutes les cantines seront dégagées ».