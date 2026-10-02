Le député-maire Farba Ngom obtient le feu vert judiciaire pour un déplacement médical en France

Soupçonné d’infractions financières à la suite de la publication d’un rapport de la CENTIF (cellule nationale de traitement des informations financières), le député-maire Farba Ngom a passé deux semaines à l’Hôpital américain de Neuilly, situé à Paris. Selon Les Echos, ce déplacement a été rendu possible grâce à une autorisation de sortie du territoire accordé par le juge d’instruction en charge de son dossier au Pool judiciaire et financier (PJF).



Après avoir quitté Dakar le 08 septembre, Farba Ngom a passé 15 jours d’hospitalisation dans le centre médical parisien. Dans la foulée, il a profité de la situation pour raffermir sa foi à La Mecque, à l’occasion d’une Oumra. Auparavant, il s’était reposé quelques jours à Dubaï. A ce stade, la date de son retour au Sénégal n’est pas connue.



Pour rappel, alors qu’il était en détention provisoire depuis février 2025, Farba Ngom, député-maire des Agnam, a bénéficié le mardi 28 avril 2026 de la liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire. Il a toujours nié les accusations portant sur des malversations financières présumées de 125 milliards de FCFA.