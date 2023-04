Départ de Idy de Benno Bokk Yaakar : les Sénégalais se prononcent

Le président du Conseil économique sociale et environnementale Cese), Idrissa Seck, a annoncé samedi, qu'il va quitter la colalition Benno Book Yaakar (BBY, mouvance présidentielle). Par la même occasion, il a informé qu’il va déposer sa lettre de démission ce lundi en même temps que les ministres Yankhoba Diatara et Ali Saleh Diop, tous deux membres de son parti Rewmi. Interrogés par PressAfrik, les populations de Niarry Tally et de Grand Dakar, des quartiers populeux de Dakar, ont salué cette décision du président de Rewmi. « Idy est un démocrate et c’est son choix on doit l’accepter. Il ne doit pas sacrifier son parti pour l’intérêt d’un autre », ont-elles estimé.



Trouvé devant sa quincaillerie à Grand Dakar, Fallou Cissé a donné son avis sur le départ de Idy de BBY : «Idrissa Seck est formé par le PDS, un fils de l’ancien président Abdoulaye Wade, il ne fait que suivre les pas de son ancien mentor ».



Notre interlocuteur, âgé d’une quarantaine d’années a rappelé que : « Le Pape du « Sopi », avait travaillé avec le pouvoir de Abdou Diouf avant d’être élu. Il a quitté le pouvoir et s’est présenté aux élections de 2000 qui avaient fait de Wade le président de l’alternance du Sénégal ».



Toujours dans le même quartier, à quelques mètres de la quincaillerie, Baye Diouf, assis sur un banc public en plein débat avec son voisin, abonde dans le même sens. « C'est son choix, on doit l'accepter. Le plus important c'est de travailler pour l'intérêt du Sénégal », a-t-il soutenu.



La soixantaine, Baye Diouf qui dit être témoin des trois derniers régimes de ce pays, s'est posé la question de savoir : « si le président de le CESE aura les mêmes récompenses que son mentor Abdoulaye Wade ? »



Intercepté à Dieupeul, Laye Sadio a déclaré que : "Idrissa Seck est un démocrate". Avant d'enchaîner : « Il avait occupé la deuxième place lors des dernières élections présidentielles de 2019, il avait décidé de rejoindre le pouvoir afin de travailler pour le peuple sénégalais. Il l’avait fait avec grandeur. Si aujourd’hui, il a décidé de quitter la mouvance pour présenter sa candidature en 2024, il est dans la logique de la politique démocratique. Ce n’est pas la première fois que l’on voit ces genres de situation, ça se passe dans tout pays démocratique et faut pas oublier que le président du Sopi l’avait fait avec Abdou Diouf (ancien président du Sénégal) », a rappelé le jeune homme.