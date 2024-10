Départ de l’entraîneur, Aliou Cissé à la tête de l’équipe nationale : les Lions pleurent El Tactico et lui disent « MERCI »

Depuis l’annonce officielle du non-renouvellement du contrat de l’entraîneur Aliou Cissé, alias El Tactico à la tête de l’équipe nationale du Sénégal, les réactions ne se sont pas faites attendre. Sur les réseaux sociaux, on note une pluie d’hommages et de reconnaissance de la part des lions de la Téranga plus émouvants les uns des autres avec un mot commun : « MERCI »



Édouard Mendy, Gardien titulaire des lions sous Cissé en a profité pour montrer sa gratitude envers son entraîneur « Merci. Merci de m’avoir donné la chance de porter le maillot du Sénégal. Je suis fier et honoré d’avoir partagé ensemble tant de bons moments, comme ce moment historique où nous avons remporté la première Coupe d’Afrique des Nations pour notre pays. Merci pour votre confiance. Je vous souhaite le meilleur pour la suite ».



Le capitaine de l’équipe nationale Kalidou Koulibaly de renchérir :

« Tu m’as voulu dans la tanière. Merci pour tout, coach » a déclaré Koulibaly sur sa page Facebook.

Abdou Diallo : « Le lion n’est pas mort ce soir », Merci pour tout Aliou. À jamais dans l’histoire de notre pays. Tout le meilleur pour la suite de votre carrière. Je suis infiniment reconnaissant et fier d’avoir partagé le vestiaire avec vous ».



Lamine Camara : « Merci pour tout coach » a écrit le milieu de terrain de l’AS Monaco avec un émoji en cœur accompagné d’une photo avec Cissé.



Abdoulaye Niakhaté Ndiaye : « Merci pour tout coach. Bonne chance pour la suite, » a tweeté le défenseur de 22 ans.



Ismail Jakobs : « Merci pour tout coach, j’espère que tout le monde respecte ce que vous avez fait pour l’équipe nationale », a-t-il écrit.



Pour rappel, Aliou Cissé n’est plus le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal. Son contrat n’a pas été renouvelé, après neuf années à la tête de l’équipe nationale, malgré sa prouesse lors de la Can 2022, Pour : non atteinte des objectifs assignés dans le cadre de l’avenant du 07 novembre 2022 arrivé à terme le 31 août 2024 (victoire à la CAN 2023 et qualification en quart de finale à la coupe du monde 2022), la régression de l’équipe nationale au classement FIFA et le risque de désaffection entre notre sélection nationale et les Sénégalais en général.