Départ du ministère des Affaires étrangères: Amadou Ba assure à Macky une loyauté infaillible

Dans le Gouvernement de l’ère Macky Sall depuis 2013, l’ancien Directeur général des Impôts et Domaines a Amadou Ba, quitté officiellement l’attelage gouvernemental ce vendredi 06 novembre 2020. Il sera remplacé par Aissata Tall Sall à la tête du ministère des Affaires étrangères.



Contrairement à l’ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Amadou Ba a tenu à adresser de vives remerciements au Président Macky Sall. À qui, il assure d’ailleurs une loyauté inconditionnelle.



« Aucune pression ne peut faire varier ma considération et ma reconnaissance à l'encontre du chef de l'Etat. Je ne connais pas la loyauté de circonstance ni la loyauté à géométrie variable. On est loyale ou on ne l'est pas. Je voudrais dire que je suis un haut cadre de l'Etat et je suis à la disposition du président de la République. Je partage sa vision qui consiste à mettre le sénégal sur les rampes de l’émergence » précise l'ancien collaborateur de Macky Sall.



En ce concerne son bilan de sa gestion du département des Affaires étrangères, M. Ba a précisé avoir assuré, à travers ses missions diplomatiques, la promotion de la destination sénégalais,



Il a par ailleurs recommandé ses anciens collaborateurs du ministères des Affaires étrangère à accompagner la nouvelle patronne dans la conduite de ce département stratégique .

« Je suis convaincu que vous êtes la première sénégalaise à occuper ce poste depuis l’indépendance. C’est un symbole. C’est aussi un défi largement à votre porté. Vous êtes une sœur, une parente, une amie une confidente », a-t-il lancé à l’endroit de sa remplaçante.