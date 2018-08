Départ reporté du vol 3 pour la Mecque : L’absence de normes de sécurité explique le retard

A défaut de normes de sécurité remplies, les pèlerins qui devaient quitter le Sénégal pour la Mecque à bord du 3e vol de la compagnie Flynas n’ont pas décollé hier dimanche. Selon Abdoul Aziz Mbaye, le chargé de communication de la délégation général au pèlerinage, Flynas a affrété un avion âgé de 17 ans, en lieu et place de celui de 8 ans spécifié dans les termes du contrat.



«La première explication c’est un manquement par rapport à l’accord que nous avons signé avec Flynas. Parce que nous avions signé pour des avions âgés de 8 ans de dernière génération. Pendant les vols 1 et 2, elle a respecté les termes du contrat. Pendant le vol 3, elle ne les a pas respectés», a déclaré Abdoul Aziz Mbaye.



Le chargé de communication de la délégation générale d’expliquer qu’à la place de ces avions réclamés, la compagnie saoudienne a dépêché un avion avec 17 ans d’âge, qui plus est n’a pas l’autorisation de voler.



«Et pour des raisons de sécurité pour les pèlerins, la délégation a pris la responsabilité sur elle-même de demander à Flynas de respecter les termes du contrat sans lesquels les pèlerins sénégalais n’embarqueront pas dans ce vol» ajoute-t-il.



Finalement, après des discussions entamées avec les dirigeants de cette compagnie, une solution a été trouvée et «un avion sera affrété ce soir pour convoyer les pèlerins à la Mecque », confie-t-il à la RFM. Ils décolleront à 4 heures du matin.