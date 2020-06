Département Vélingara: saisie de faux médicaments d’une valeur estimée à 72 millions de francs CFA

La stratégie mise en place dans le cadre de la covid19 par l’administration de la douane s’est avérée efficace avec cette nouvelle importante saisie de faux médicaments. Le Secteur des Douanes de Vélingara mène sur trois fronts les opérations spéciales Covid-19 engagées par l’Administration des Douanes sur instruction du Directeur général des Douanes. Ils’agit de la surveillance des frontières avec les deux Guinées et avec celle de la Gambie et l’application stricte des mesures de riposte COVID-19 prises par les Hautes Autorités.



La même unité douanière avait découvert dans un passé récent, des faux médicaments d’une valeur de 131 millions de francs CFA dans le double du fond d’un autre camion. Selon le Bureau des relations publiques et de la communication de la Douane, l’opération a eu lieu à 90 km de Vélingara, précisément à Dialadiang, 2e poste frontalier entre le Sénégal et la République de Guinée après Kalifourou. D’ailleurs, dans ces zones, les mouvements des populations ont été contenus avec plus de 400 refoulements de ressortissants étrangers effectués. Ce, grâce à un dispositif sanitaire et sécuritaire, dans lequel le Secteur des Douanes a joué son rôle de façon remarquable,selon l’autorité administrative du département.



Il faut noter que le Secteur de Vélingara est très stratégique pour la Douane sénégalaise. Il est composé du Siège, de l’Antenne de Diaobé et des Postes de Badiara, de Mandat-Douane, de Kalifourou, de Nianaw et de Dialadiang qui a réalisé la saisie du mardi 16 juin.



Le Témoin