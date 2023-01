Dépassement de temps de préparation: Zarco et Ada Fass prennent 1 an de suspension ferme

Zarco et Ada Fass sont les premières victimes des nouvelles mesures du CNG. L’équipe de Bira Sène avait sorti dans la foulée du combat Balla Gaye 2-Boy Niang, une circulaire pour faire « respecter son autorité ». Le nouveau règlement rendu public le 5 janvier 2023, interdit le dépassement de temps de préparation des lutteurs au-delà de 30 minutes. Quelques jours après l’effectivité de cette mesure, l’instance faitière de la lutte tient ses premières victimes.



Zarco et Ada Fass, qui s’affrontaient dimanche dernier à l’Arène nationale, viennent d’être suspendus chacun pour 1 an ferme sans compétition pour un dépassement de temps.



« On vient d’exploiter les différents rapports qu’on a reçus des trois galas qui se sont tenus ce week-end (2 en frappe et 1 en simple). Après études, le CNG de lutte a décidé de suspendre Zarco et Ada Fass pour 1 an ferme sans compétition. On leur reproche un dépassement de temps de plus de 30 minutes. Donc le bureau a décidé à l’unanimité d’appliquer les dispositions qui sont dans la circulaire numéro 5 qui a été signée par le président Bira Sène la semaine passée », explique le vice-président du CNG en charge de la lutte avec frappe.



Le CNG a décidé de corser les sanctions pour mettre « définitivement fin à cette anarchie ». Une sanction qui va faire sans doute beaucoup de bruit dans le milieu de la lutte.