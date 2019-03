Dépistage du cancer du col de l’utérus : le Conseil départemental de Bambey engage la lutte

Le cancer du col de l’utérus est une maladie qui prend de plus en plus de l’ampleur dans le département de Bambey. Suffisant pour que le Conseil département, en partenariat avec Marie Stopes de Diourbel, organiser dans le cadre de la journée internationale de la femme, un dépistage sur le cancer du col de l’utérus, associé à la planification familiale, à la prévention et au traitement des infections sexuellement transmissibles.



« C’est une maladie, qui en phase de substitution, ou en stade 1, est curable. Mais quand elle atteint certains stades, elle est incurable. Donc on est la, pour faire le dépistage du col de l’utérus. Marie Stopes a pour mission de fournir des prestations de qualité au sein de la population. Notamment, c’est la planification familiale, le dépistage du col de l’utérus et les infections , le traitement, et la prévention des infections sexuellement transmissible », soutient Madame Aguen Mame Fatima Diouf, coordinatrice de Marie Stopes Diourbel au micro de Sud fm.