"Depuis que Macky sall est au pouvoir, les citoyens sénégalais ne sont pas d'égale dignité devant la loi", selon Seydi Gassame

Amnesty International a procédé ce jeudi au lancement de son rapport annuel 2017-2018. Son coordonnateur Seydi Gassama est d'avis que depuis l'accession de Macky sall à la magistrature suprême, les droits et la dignité des Sénégalais souffrent de traitements inégaux.

"Depuis que Macky Sall est au pouvoir, les citoyens ne sont pas d'égale dignité et d'égal droit devant la la loi", a-t-il déclaré ce jeudi lors de la cérémonie de lancement dudit rapport.



M. Gassama d'ajouter que la lutte contre la mauvaise gestion de l'argent public ne doit pas être discriminatoire. Parce que cela risque de diviser le pays et d'engendrer des conséquences désastreuses à long terme.