Députés impliqués dans un trafic de passeports diplomatiques: BBY travaille sur une solution moins tragique

Deux députés de la mouvance présidentielle, Boubacar Biaye et Mamadou Sall sont cités dans une affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques. Une affaire de trop, selon la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) qui travaille sur des schémas pour traduire ces parlementaires en justice, mais en usant la solution la moins tragique, d’après L’Observateur.



« Au-delà de la gravité des faits, il y a le contexte, l’image de l’Assemblée nationale et, plus que tout, celle du régime du président Macky Sall », a soupiré un parlementaire à nos confrères, tout en continuant à éprouver les effets pervers de cette terrible affaire.



Selon des sources au journal, le silence de Macky Sall traduit une certaine exaspération du chef de l’Etat. « Il faut tirer cette affaire au clair. Il faut que l’Assemblée nationale et la Justice fassent leur travail », aurait-il déclaré dès les premières heures de cette affaire.



Cette affaire, toujours selon le journal, est bourrée de dessous politiques. Pour ne pas gêner la justice et fragiliser le président de la République, la majorité au pouvoir semble chercher la solution la moins tragique. D’où le retardement de l’échéance de la traduction des députés en justice.