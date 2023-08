Dérapage d'un bus du BRT: les autorités rassurent et minimisent

Dans un incident qui a rapidement attiré l'attention des habitants et des internautes, un bus du Bus Rapid Transit (BRT) a dérapé hier mardi de son circuit lors de essais statiques. L'incident s'est produit à hauteur de Grand-Yoff, à proximité de l'établissement scolaire Hyacinthe Thiandoum. Heureusement, « il n'y a eu que peu de dégâts matériels et aucun blessé ».



Les autorités responsables de la gestion du BRT, notamment le Conseil Exécutif des Transports Urbains du Sénégal (Cetud), l'Agence Autonome des Travaux et de Gestion des Routes (Ageroute) et Dakar Mobilité, n'ont pas tardé à réagir. Dans un communiqué, elles ont tenu à rassurer la population en précisant que l'incident était mineur et qu'il ne s'agissait pas véritablement d'un dérapage au sens strict. Ils ont expliqué que le dérapage apparent était en réalité « le résultat d'une manœuvre d'insertion d'un bus de gabarit exceptionnel dans la circulation générale ».



Les responsables ont souligné que ces tests étaient essentiels pour assurer le bon fonctionnement futur du système BRT, une fois sa mise en exploitation. Ils ont également sollicité la coopération des habitants locaux afin de libérer les espaces nécessaires pour permettre la réalisation de ces tests dans des conditions optimales de performance et de sécurité.



La scène a été capturée en images et vidéos, devenant rapidement virale sur les réseaux sociaux. Les médias sociaux se sont enflammés, les utilisateurs partageant et commentant abondamment les séquences impressionnantes de l'incident. Les riverains et les curieux se sont rapidement rendus sur les lieux pour observer de près les conséquences du dérapage.



D'après un témoin oculaire, l'incident aurait été provoqué par des conditions climatiques défavorables. Les fortes pluies qui avaient touché la région ont laissé des flaques d'eau stagnante sur la voie réservée au BRT. Le conducteur du bus aurait tenté d'éviter ces zones humides en déviant sur le côté, mais la manœuvre a conduit le véhicule à déraper et à monter sur le trottoir.