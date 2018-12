Dernier sit-in avant expiration du préavis de grève: le Sytjust sur le pied de guerre

Le climat reste tendu entre l’Etat et le Syndicat de la Justice à trois jours de l’ultimatum lancé par ledit Syndicat qui menace d’aller en grève illimitée le 27 de ce mois.



«L’Etat n’a pas mis à profit le mois du préavis pour nous inviter à des négociations sérieuses et franches et maintenant nous nous acheminons vers ce qu’on appelle un printemps judiciaire », menace El hadji Ayé Boun Malick Diop, secrétaire général du Sytjust.



Les syndicalistes accusent leur ministre de tutelle, Ismaïla Madior Fall, d’être à l'origine du blocage. «Malheureusement, nous n’avons pas à la tête de notre département, quelqu’un qui porte les doléances des travailleurs de la justice », a-t-il regretté.



«Nous voulons un ministre de la Justice qui gère en bon père de famille’’, lit-on sur les affiches des grévistes. Même si, affirme le porte-parole du jour : « nous ne sommes pas encore arrivés à demander le départ du ministre de la Justice ».



Les travailleurs de la Justice réclament la concrétisation des engagements pris par l’Etat du Sénégal en Octobre dernier.