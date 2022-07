Dernière ligne droite : Les Sénégalais aux urnes pour départager le pouvoir et l'opposition

"on n’aura pas une coalition qui aura l'écrasante majorité"

Six mois après les élections locales qui ont vu l'opposition gagner dans les grandes villes, quelque 7 millions de Sénégalais sont de nouveau appelés aux urnes ce 31 juillet, pour le renouvellement les 165 députés de l’Assemblée nationale. La coalition présidentielle qui se déclare "largement victorieuse" des locales, domine largement l’Assemblée nationale.Elle veut conserver une majorité confortable, afin de permettre à Macky Sall de gouverner jusqu’à la prochaine présidentielle de 2024. Avant la présidentielle de 2024, ces législatives considérées comme un test, devraient départager une bonne fois les deux camps.Huit coalitions sont en lice pour ces élections, dont celles de la majorité, BBY et Yewwi Askan Wi, la principale coalition de l'opposition, formée autour de Ousmane Sonko, même s’il n’est pas candidat (la liste nationale des titulaires a été invalidée pour respect de la parité, NDLR). Celle-ci s'est alliée à la coalition Wallu Sénégal, dirigée par l'ex-président Abdoulaye Wade. La moins bien placée dans un département s'engage à soutenir l'autre avec pour objectif d'« obtenir une majorité parlementaire » et d'« imposer une cohabitation gouvernementale ».Pour Bacary Domingo Mané, journaliste et analyste politique au Sénégal, on ne peut pas être catégorique sur une possible cohabitation à l’Assemblée nationale. « On ne saurait être catégorique, mais la proximité avec les élections locales peut expliquer plus ou moins l'espoir que suscite l'inter-coalition Wallu-Yewwi parce que ce sont de grandes coalition qui ont du monde derrière. Maintenant, les mobilisations ont été faites. On a vu les caravanes parcourir le Sénégal. Et parmi celles-ci, la caravane de Yewwi et Wallu qui draine de loin du monde comparée aux autres coalitions ».Même si cette immense foule n’est pas un critère, le journaliste estime que ça peut être une sorte de « baromètre » pour voir un peu l'engouement que les Sénégalais manifestent à l'égard de ces élections législatives. Evoquant le cas du fichier électoral qu’il qualifie d’ « inconnu » dans les mains du ministre de l’Intérieur, « partisan » et « organisateur », M. Mané craint quelques stratagèmes du pouvoir comme le « transfert massif d’électeurs ».Tout compte fait, une victoire de l’opposition à ces élections législatives s’avère difficile. « Ce sera une Assemblée nationale où on n’aura pas une coalition qui aura l'écrasante majorité. Ça va être des blocs. Je ne pense pas que l'inter-coalition Wallu-Yewwi puisse avoir une écrasante majorité durant ces élections. Même si une coalition n'a pas l'écrasante majorité, il y a le jeu des alliances. Wallu et Yewwi n'auront pas de chance de voir les autres députés à leurs côtés. Ça c'est clair. Ce que l'on craint c'est que ces gens aillent renforcer le camp du pouvoir ou jouer les non-alignés. Dans les tous les cas, l'enjeu c'est d'imposer la coalition et ça reste d'être difficile compte-tenu des facteurs que je viens de souligner ».Le président Sall, élu en 2012 pour sept ans et réélu en 2019 pour cinq ans, maintient le flou sur ses intentions en 2024. Une défaite aux législatives pourrait alors sérieusement contrarier ses projets. A ce sujet, le constitutionnaliste Ngouda Mboup a fait savoir qu'en période de cohabitation, "le Gouvernement et le législatif seront contrôlés par l'opposition et le Président de la République va devenir selon la maxime de Gambetta, un monarque qui règne mais ne gouverne pas..."Il faut noter que les députés sont élus selon un mode qui panache scrutin proportionnel avec des listes nationales pour 53 parlementaires, et scrutin majoritaire dans les départements pour 97 autres. Depuis 2017, la diaspora a droit à siéger à l’Assemblée nationale. Ce qui lui permet pour ces élections de faire élire 15 députés pour porter la voix des quelque 500 000 Sénégalais de l'extérieur au sein de l'Assemblée nationale dont deux représentants pour la France.