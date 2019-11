Dernière minute : Air Sénégal a réceptionné son second Airbus A 330-900 néo ce mercredi

La compagnie Air Sénégal Sa vient de recevoir ce mercredi 06 novembre, son 2ème Airbus A330-900 néo. L'appareil a coûté en 2018, année de la commande, 296.4 millions dollars américains soit 176 milliards 871 millions 785 mille 829 francs.



L'A330-900 néo est un avion de dernière génération dotée d’une technologie très avancée. Il est doté d’une cabine en mode tri-classe et configuré pour accueillir 32 passagers en classe Affaires, 21 en Premium et 237 en Economie. D’après le catalogue des prix Airbus, le prix de cet avion en 2018, année de la commande, était de 296.4 millions dollars américains soit 176 milliards 871 millions 785 mille 829 francs. C’est lors du Salon du Bourget en juin 2018 que Sénégal Air avait passé commande des deux appareils.



Le premier réceptionné au mois de mars est positionné sur la ligne Aibd-Charles De Gaulle Roissy. Air Sénégal devenait ainsi la première compagnie aérienne africaine à mettre en service ce modèle d’avion à la pointe de la technologie.



Nafissatou Fall Diagne du ministère du Tourisme et des Transports aérien avait annoncé qu’une grande cérémonie allait être programmée pour la réception du 2ème avion sorti flambant neuf des usines d’Airbus.