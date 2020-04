Dernière minute - Le SG de LD Debout Souleymane Guèye Cissé, s'est éteint

Le Secrétaire général (Sg) de la LD Debout, Souleymane Guèye Cissé, s’est éteint. Il est décédé ce mercredi matin à Dakar, des suites d’une maladie qui l’a cloué au lit depuis plusieurs semaines.



Soulyemane Guèye Cissé était le Fondateur et Directeur administratif du Groupe Edicom ( Edition-Communication). Il a été aussi le Directeur Administratif et Financier de Agetip, et conseiller municipal de la Ville de Rufisque.



Membre de la LD/MPT à l’âge de 17 ans, il pilotait la LD Debout depuis le congrès de cette frange de la Ligue démocratique/Mouvement pour le parti du travail (LD/MPT) en 2018.



PressAfrik présente ses sincères condoléances à la famille éplorée.