Dernière minute - Seynabou Ndiaye Diakhaté reconduit à la tête de l’OFNAC

Seynabou Ndiaye Diakhaté vient d’être à nouveau reconduite à la tête de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) pour trois (3) ans. Son mandat vient d’être renouvelé alors qu’il est attendu sur plusieurs dossiers.



L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption est une haute autorité administrative dotée de autonomie financière. Il a été créé par la loi 2012-30 du 28 septembre à l’unanimité par l'Assemblée nationale. Sa mise en place découle de "la volonté politique du président de la République" de combattre la corruption dans l'administration sénégalaise.



L'Ofnac est également la résultante d’une exigence populaire de transparence. Sa mise en place permet aussi au Sénégal d’être en phase avec la recommandation de la convention des Nations Unies (NU) contre la corruption et qui demande aux Etats partis de créer un ou des organes indépendants de lutte contre la corruption, livre Sud fm.