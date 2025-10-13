Réseau social
Dernière minute : Soya Diagne placé en garde à vue après son audition



Dernière minute : Soya Diagne placé en garde à vue après son audition
Le journaliste et fondateur du groupe de presse Ledakarois221, Soya Diagne a été placé en garde à vue, a-t-on appris. Interpellé en fin de semaine dernière avant d’être relâché avec une convocation à la Sûreté urbaine pour ce lundi 10 octobre, il a finalement été retenu à l’issue de son audition.

Les motifs exacts de sa garde à vue n’ont pas encore été communiqués par les autorités.
 
