Dernière minute -Tribunal de Dakar : Fallou Fall libre!
Fin de calvaire pour Fallou Fall. Le jeune condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viol sur sa demi-sœur vient de recouvrer la liberté après avoir passé 5 ans en prison. La Cour d'appel de Dakar, rendant sa décision ce mercredi, l'a acquitté purement et simplement.

Pour rappel, lors de l'audience en appel le 30 juillet dernier, l'avocat général avait formellement requis l'infirmation du jugement de première instance. Cette position, qui rejoint celle de la défense, avait ouvert  la possibilité d'un acquittement pur et simple pour le jeune homme, incarcéré depuis sa condamnation il y a 5 ans. 

A souligner que Fallou Fall a été accusé par sa marâtre. 


Aminata Diouf

Mercredi 27 Août 2025 - 11:52


