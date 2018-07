Dernière phase éliminatoires Mondial Basket : le Sénégal et le Nigeria dans le Groupe F

Les 12 équipes qualifiées pour le second tour des éliminatoires zone Afrique pour la Coupe du monde Fiba 2019 sont réparties en deux poules (E et F). Le Sénégal et le Nigeria se retrouvent ainsi dans le groupe F avec la Centrafrique, le Rwanda, la Côte d’Ivoire et le Mali. A noter que l'Afrique doit avoir un quota de 5 équipes à la Coupe du monde de Basket qui aura lieu en Chine en 2019