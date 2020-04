Des Sénégalais bloqués en Mauritanie appellent à l’aide

C’est une file de voitures particulières et de bus qui est stationnée. les occupants de ces véhicules sont bloqués au niveau de la frontière de la Mauritanie en raison de la mesure prise par les autorités sénégalaises de fermer toutes les portes d’entrées du territoire national. Une situation qui exaspère ces compatriotes qui ont fini par interpeller le gouvernement sénégalais.



Selon un de ces compatriotes aucune autorité n’a daigné prendre contact avec eux. « Nous sommes ici depuis plus de 25 jours en quarantaine sans aucune nouvelle. Ni du consulat encore moins de l’ambassadeur. C’est désolant de constater que l’on ne se soucie pas de nous » a fait savoir l’un d’eux. ils s’interrogent sur le temps d’incubation qui est largement dépassé et ils sont toujours là à attendre l’autorisation de rentrer dans leur propre pays. Tout ce que veulent ces malheureux, c’est de rentrer chez eux auprès de leurs familles. « Nous sommes des sénégalais, des travailleurs sénégalais, et nous demandons qu’une seul chose, une autorisation pour pouvoir rentrer dans notre propre sol. Car nous ne sommes pas porteurs de maladie. On veut rentrer chez nous» réclament-t-ils en chœur. Selon eux, ils ont été mis en quarantaine et contrôlés négatifs au virus.



Et depuis lors aucune voix autorisée pour se pencher sur leur situation. ils ne comprennent pas également que des camions marocains sillonnent les frontières mauritaniennes et sénégalaises sans être inquiétés. « Les marocains font des allers retours entre les deux frontières alors qu’ils pourraient bien être porteurs du virus. Ce, dès lors que le Maroc fait partie des pays les plus contaminés en Afrique. Alors comment est-ce possible qu’ils peuvent entrer au Sénégal et pas nous ? » s’interrogent-ils dans les colonnes du journal Le Témoin.