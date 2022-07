Des activités pluvio-orageuses attendues cette nuit allant à demain matin (Anacim)

Pour cette nuit allant à demain matin des activités pluvio-orageuses sont attendues dans les zones Sud et Centre-ouest avec toutefois des possibilités d’extension jusqu’au centre du pays, alerte l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) dans son bulletin.



"Ailleurs, un temps plus stable sera au rendez-vous où le ciel sera partagé par des bandes nuageuses et des éclaircies", indique la même source qui ajoute qu' en raison de la couverture nuageuse, les températures accuseront une légère baisse à l’intérieur du territoire notamment dans les régions Sud et Centre.



Toutefois, "sur le Nord-est, le temps chaud persistera avec des maximas qui varieront entre 39 et 42°C."



Les visibilités seront généralement bonnes, en à croire Anacim et les vents seront de secteur Ouest à Sud-ouest et d’intensité faible à modérée.