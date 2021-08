Des agresseurs ivres sèment le chaos dans un mariage et exigent que la mariée leur soit remise

Il est minuit, lorsque des malfaiteurs, venus de Guédiawaye à bord de leurs scooters, ont fait irruption dans la cérémonie de mariage. Certains malfrats se sont installés dans la maison et festoyés avec leurs joints et cornets de chanvre indien. Pendant que les autres, des canettes de bière à la main, esquissaient des pas de danse, avant de chuter lourdement sur le sol. Ils étaient ivres comme des Polonais, rapporte le journal « L’Observateur ».



Sous l'effet de l'alcool et de la drogue, le ton monte, les malfrats réussissent à créer un énorme boucan au mariage. Ils s'insultent et injurient tout le monde avant d'exiger que la mariée leur soit remise. Armés de machettes et de couteaux, informe le journal, ils se sont attaqués aux invités. Ils réussissent à neutraliser la mariée, l'embarquent dans un véhicule avant de l'acheminer au domicile de l'époux à Guédiawaye sous escorte.



En cours de route, ils dépouillent les automobilistes. Ils n'ont pas épargné la mariée à qui ils ont arraché sa perruque. Deux motos qui étaient garées non loin, ont été emportées par les agresseurs.



La police alertée, a usé de grenades lacrymogènes sur les malfaiteurs. Deux jeunes soupçonnés de faire partie des malfrats, ont été arrêtés et placés en garde à vue.