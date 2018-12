Des centaines de Gilets jaunes à la frontière franco-espagnole

« Le roi Macron donne des miettes aux gueux », « Le mépris ça suffit »… Voici le type de slogans visibles ce samedi sur une bretelle d’autoroute à hauteur du Boulou (Pyrénées-Orientales), près de la frontière espagnole. Cette bretelle est bloquée par plus de 300 Gilets jaunes.



Rassemblés depuis le début de la matinée, ils sont encadrés par un cordon de gendarmes qui les empêchent d’accéder au péage. En milieu de matinée, des dizaines de militants séparatistes catalans, vêtus eux aussi de gilets jaunes et brandissant le drapeau indépendantiste, les ont rejoints. Ils ont bloqué vendredi quelques axes routiers entre les Pyrénées-Orientales et la Catalogne.



Cette manifestation provoque un sévère ralentissement. Mais des poids lourds continuent de passer de l’Espagne vers la France. Une minute de silence a par ailleurs été observée en hommage à un conducteur tué dans la nuit à l’entrée de l’autoroute Perpignan-Sud.