Des criminels démantelés, de la drogue saisie, des individus arrêtés pour faux monnayage d'une valeur de plus 20 millions par la DOCTRIS

La Direction de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (DOCRTIS) a démantelé plusieurs groupes criminels durant le mois de juin, a indiqué le Bureau des relations publiques de la Police nationale dans un communiqué.



Le document signale la saisine de 108 kilogrammes de chanvre indien et la mise à la disposition de la justice de 31 personnes, "dont 26 pour trafic" au cours de cette période.



Deux (02) personnes ont été appréhendées pour faux monnayage portant sur une valeur de vingt-et-un millions quatre-vingt mille (21.080.000) FCFA et trafic de véhicules volés.



La source judiciaire rajoute également que des moyens de transport (motocyclettes, charrettes ainsi qu’une arme à feu (fusil de chasse) ont été également saisis sur les trafiquants et mis sous scellées".