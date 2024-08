“Des dizaines de milliers de morts” ont été évités lors du concert de Taylor Swift à Vienne, affirme la CIA

Les terroristes qui voulaient s’attaquer au concert de la chanteuse américaine Taylor Swift à Vienne, en Autriche, prévoyaient de faire “des dizaines de milliers de victimes”, selon l’agence américaine du renseignement extérieur, la CIA. Le directeur de l’agence, David S. Cohen, a confirmé l’information rapportée plus tôt par le quotidien américain New York Times lors d’un sommet annuel sur le renseignement et la sécurité nationale, aux États-Unis.

7sur7

div id="taboola-below-article-thumbnails">