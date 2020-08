Des erreurs dans l'épreuve Maths du Cfee: les candidats déboussolés

C'est le Secrétaire général du Cusems Authentique, Dame Mbodj, qui a vendu la mèche à la presse. Plusieurs erreurs ont été relevées dans les épreuves de Maths du Certificat de fin d'études élémentaires (Cfee) et de l’Entrée en 6e qui se déroulaient hier vendredi.



"Tous les candidats étaient déboussolés. Ils ne pouvaient pas traiter le problème" a déploré Dame Mbodj dans les colonnes du journal Sud quotidien.

Avant d'entrer dans les détails: "la première (erreur): il est demandé aux candidats de calculer le bénéfice d’un agriculteur alors que ce dernier a connu une perte, car le prix de revient est plus élevé que le prix de vente (Photo)"



"La deuxième erreur : pour le 2e exercice (Mathématiques ressource) noté sur 50 points, on a demandé aux candidats de colorier des cases alors que les couleurs ne sont pas pas sorties de leur tirage".



Ce qui fait que les élèves étaient dans l'incapacité d'effectuer l'exercice en question.