Des étudiants de l'UASZ accusent Kopar Express de retenir une cagnotte destinée au rapatriement de leur camarade

Selon le porte-parole de l'AMPHYCH, Ndiouga Diouf, la campagne de collecte a été lancée le 12 juin avec un objectif fixé à 2 millions de FCFA. En trois jours, les donateurs avaient réuni 1.950 000 FCFA, soit à seulement 50. 000 FCFA du montant recherché.

« Nous avons choisi Kopar Express parce que nous estimions que cette plateforme offrait davantage de transparence et permettait de suivre l'évolution de la cagnotte en temps réel », a expliqué le porte-parole.

Les étudiants indiquent avoir saisi la plateforme dès le 13 juin afin d'engager la procédure de décaissement, dans la perspective de recevoir le corps de leur camarade le lendemain. D'après eux, un responsable de Kopar Express leur aurait alors indiqué que le traitement de la demande nécessitait un délai compris entre 24 heures et sept jours.

Face à l'urgence, l'AMPHYCH affirme avoir sollicité un décaissement accéléré. Toutefois, en raison des retards enregistrés, les étudiants disent avoir été contraints de contracter une dette pour assurer le rapatriement du corps depuis la France.

« Deux jours après notre demande, on nous a demandé de patienter davantage. Ensuite, les reports se sont multipliés », a déclaré Ndiouga Diouf.

Les étudiants affirment également avoir tenté de rencontrer les responsables de Kopar Express. Selon eux, une première adresse située au Lot 181, à la Cité Foire de Dakar, leur a été communiquée, mais elle se serait révélée introuvable. Une seconde adresse leur aurait ensuite été transmise, sans plus de succès.

Ils soutiennent par ailleurs que le responsable de la plateforme était difficilement joignable et que les explications fournies, notamment des problèmes de réseau, ne les ont pas convaincus.

Estimant que cette situation traduit un manque de considération, les membres de l'AMPHYCH vont jusqu'à évoquer « une tentative de détournement » des fonds collectés.

« Cela fait plus de 15 jours que nous courons derrière cet argent. Nous ne parvenons toujours pas à obtenir l'adresse exacte de Kopar Express », ont-ils affirmé.

L'association étudiante appelle les autorités compétentes à intervenir afin de faciliter le déblocage des fonds, qui devaient permettre de rembourser la dette contractée pour le rapatriement du défunt.

L'AMPHYCH interpelle notamment le président de la République, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire.

À l'heure où ces accusations ont été rendues publiques, la réaction de Kopar Express n'avait pas encore été obtenue.

L'Amicale des Étudiants de Physique-Chimie (AMPHYCH) de l'université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) est montée au créneau contre l'agence Kopar Express. Lors d'un point de presse, les étudiants ont dénoncé le non-décaissement d'une cagnotte de solidarité de près de 2 millions de FCFA, collectée via la plateforme pour financer le rapatriement du corps de leur camarade Serigne Ba, décédé en France.