Thiaroye-Sur-Mer : une pirogue en partance pour l’Espagne interceptée, 7 femmes et des enfants secourus

Aux larges des côtes de Thiaroye-Sur-Mer, à l’est de Dakar, ce lundi 06 juillet, une pirogue en provenance de la Gambie, et en partance pour l'Espagne, a été interceptée par la marine nationale sénégalaise. Selon les informations de la RFM, il y avait à son bord sept femmes accompagnées de leurs enfants âgés entre deux et dix ans.
A 12h05 minutes, la gendarmerie nationale et les sapeurs-pompiers étaient toujours sur les lieux pour évacuer les passagers. A ce stade, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée.
A 12h05 minutes, la gendarmerie nationale et les sapeurs-pompiers étaient toujours sur les lieux pour évacuer les passagers. A ce stade, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée.
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