Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

El Malick Ndiaye est arrivé à Yaoundé pour la 51e session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie



El Malick Ndiaye est arrivé à Yaoundé pour la 51e session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
Le Premier Vice-Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, est arrivé dans la soirée du dimanche 05 juillet à Yaoundé, au Cameroun. Il prend part à la 51ᵉ Session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)", prévue "du 7 au 12 juillet 2026.

Selon un communiqué du parlement, il y participe "en sa qualité de Président de la Section sénégalaise de l’APF". Lors de cette session, son élection au poste de Premier Vice-Président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie sera officiellement entérinée par l’Assemblée générale de l’organisation.

Durant les travaux, El Malick Ndiaye siégera aux côtés des présidents d’assemblées parlementaires, des parlementaires ainsi que des représentants des différentes sections membres de l’APF".

Cette 51ᵉ Session sera aussi consacrée à "l’examen de questions majeures relatives au renforcement de la démocratie, à la coopération parlementaire, à la paix, à la bonne gouvernance ainsi qu’au développement durable dans l’espace francophone".

Selon le communiqué, enfin, "cette officialisation constitue une nouvelle marque de confiance envers le Sénégal et vient conforter le rôle croissant de sa diplomatie parlementaire au sein de la Francophonie".
Autres articles

Charles KOSSONOU

Lundi 6 Juillet 2026 - 15:22


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter