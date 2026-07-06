Tribunal de Pikine-Guédiawaye : le lutteur Papa Boy Djiné reconnu coupable de trafic de chanvre indien

Selon les informations de la RFM, ce lundi 06 juillet, au tribunal de Pikine-Guédiawaye (banlieue de Dakar), le lutteur Papa Boy Djiné a été reconnu coupable de trafic de chanvre indien. Alors qu’il avait été placé sous mandat de dépôt, il ressort libre mais écope d’une amende de 50.000 FCFA.



Arrêté lundi dernier par la brigade de recherches (BR) de Keur Massar, le lutteur Papa Boy Djiné, plus connu sous le nom de "Madji Madji 2", avait été présenté le jeudi 02 juillet devant le procureur. Ce dernier l'a placé sous mandat de dépôt pour « détention de chanvre indien », ouvrant la voie à son procès en flagrant délit fixé à lundi prochain.



L'interpellation du sportif fait suite à un renseignement parvenu aux forces de l'ordre, faisant état d'une livraison d'une importante quantité de drogue à son domicile. Cependant, les investigations sur place n'ont pas pleinement confirmé ces soupçons de trafic. La perquisition menée par les gendarmes dans l'une des chambres de sa concession n'a permis de mettre la main que sur des résidus de chanvre indien.