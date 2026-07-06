Santé au Sénégal : le SAMES annonce «le dépôt imminent» d’un préavis de grève et prévient l’Etat

Le Syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-Dentistes du Sénégal (SAMES) annonce «le dépôt imminent d’une nouvelle plateforme revendicative, assortie d’un préavis de grève», dans un communiqué. Cette action vise à dénoncer «avec la plus grande fermeté l’attitude inacceptable» du ministre en charge de la Fonction publique, qui a engagé «en toute partialité» une série de concertations avec certaines organisations syndicales du secteur de la santé, tout «en écartant» le SAMES.



L’organisation syndicale rappelle qu’elle avait suspendu son plan d’action en février 2025, afin de se «consacrer pleinement à la recherche d’un consensus» autour de sa plateforme revendicative. Cependant, elle dit constater que le nouveau ministre a choisi «la voie du mépris, de l’exclusion et du dilatoire», en «refusant d’engager des discussions sérieuses» sur les revendications.



Le SAMES, qui se dit «ouvert à un dialogue sérieux, inclusif et respectueux», a prévenu le gouvernement qu’il «refuse toute mascarade» de concertation et toute politique de division syndicale. «Si les ministres cités plus hauts (Fonction publique, Santé) persistent dans cette attitude, ils devront assumer seuls les conséquences sociales qui en découleront», ont prévenu les syndicalistes.



Pour rappel, les revendications principales du SAMES portent essentiellement sur le respect du pacte de stabilité sociale par l'État, l'amélioration des carrières et la revalorisation de leur régime indemnitaire.