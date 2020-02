Des ex-travailleurs du PCCI réclament plus 400 millions FCFA à la Sonatel

Des ex-travailleurs du PCCI (centre d’appel) ont réclamé ce vendredi plus 400 millions FCFA à la Sonatel, lors d’une conférence de presse tenue à Dakar devant les locaux de la direction générale de l’entreprise, sur la Vdn.



« Ils doivent nous payer aujourd’hui et le montant s’élève à plus de 400 millions FCFA. Vous avez vu l’incongruité de la dernière décision de justice qui nous a fait venir devant les médias. Ils nous disent qu’il faut cautionner 500 millions avant de toucher 404 millions. Des gens qui sont restés 14 mois sans salaire et certains ont été licenciés abusivement », a dit leur porte-parole Youssoupha Ndaw.



« Nous disons à la justice que nous restons extrêmement vigilants. Nous avons vu avec quelle récurrence des décisions ont été infirmées à la suite d’un recours, nous croyons en cette justice. C’est pourquoi nous ne sommes pas allés vers les syndicats », a-t-il souligné.



Ces travailleurs n’ont pas manqué de souligner les carences de l’administration de Macky Sall, notamment le ministre de Travail et celui de l’Emploi qui, selon eux, n’ont rien fait sur ce dossier. Le collectif avec l’appui du mouvement Frapp France Dégage soutient que le combat va continuer jusqu’au bout.