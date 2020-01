Des experts en économie échangent notamment sur les enjeux des réformes du FCFA

L'association Leadership, Equité, Gouvernance et Stratégie pour l'Afrique (LEGS- AFRICA) organise ce samedi à Dakar une rencontre regroupant des experts en économie pour discuter sur le thème: « Monnaie, banque, financement du développement, et Souveraineté démocratique : Les enjeux des réformes du franc CFA ».



L’objectif de cette session est de comprendre les enjeux de la politique monétaire, le système et les pratiques bancaires par rapport aux besoins de financement du développement économique et social et la souveraineté démocratique.



En effet, le projet de création de la monnaie ECO entériné en juin 2019 à Abuja par les chefs d’Etat de la CEDEAO et les réformes du franc CFA annoncées le 21 Décembre dernier à Abidjan par Emmanuel Macron et Alassane Ouattara engagent l’avenir économique des peuples d’Afrique de l’ouest sans que ces derniers n’aient encore été pleinement associés.



Dans une déclaration coordonnée par Legs-Africa et signée par une cinquantaine d’intellectuels africains du continent et de la diaspora, il est constaté un déficit de communication des gouvernements africains sur les réformes annoncées qui vont pourtant influer sur l’avenir de plus de 300 millions de personnes en Afrique de l’ouest et celui de l’intégration régionale.



De ce fait, une des recommandations de cette déclaration est de permettre un débat populaire et inclusif sur ces réformes. Car la souveraineté est d’abord l’affaire des peuples qui, il faut le rappeler à nouveau, ont de leur propre initiative posé le débat sur le franc CFA et sur la souveraineté monétaire de l’Afrique de l’ouest.



La monnaie étant un instrument et un symbole de souveraineté, elle doit être l’émanation des aspirations profondes des peuples qui doivent être en permanence associés aux processus d’élaboration des politiques.



Cette session de Perspectives Africaines est consacrée à ce besoin d’élargir le débat sur la monnaie, le système bancaire et les politiques de financement du développement au public en favorisant la confrontation d’arguments politiques et techniques pour favoriser des décisions souveraines et démocratiques sur la question.