Des handicapés diplômés exigent leur recrutement dans la fonction publique

L'association des handicapés diplômés du Sénégal a fait face à la presse, ce lundi pour exiger leur recrutement dans la fonction publique ou dans d'autres structures de l'État. Une instruction donnée depuis le 23 septembre 2020 par le président de la République peine a être appliquée. Ces personnes handicapées dénoncent également les exactions faites à leur personne lors de leur manifestation vendredi dernier. Ils décident de porter plainte contre la police pour "violation de leurs droits".



« Ce vendredi, nous avons fait une sortie pour montrer notre mécontentement au président de la République et aux Sénégalais. Depuis plus de 2 ans, nous avons vu le Président donné des instructions pour un recrutement de 15 % des personnes handicapés dans la fonction publique ou privé. Mais jusqu'à présent tel n’est pas le cas. Nous rappelons également à l’opinion que lors de notre sortie du vendredi, nous avons été incarcéré au niveau du commissariat du plateau depuis 6 heures jusqu’à 20 heures. Nous n’avions droit à rien. Ni eau, ni nourriture. On ne nous a même pas permis d’appeler nos parents. Cela est une violation à la fois morale et physique. Nous allons porter plainte contre la police nationale. Cette plainte sera déposée d’ici vendredi », a dénoncé Serigne Gueye Président de l'association des handicapés diplômés du Sénégal.



Selon lui, si cela a été fait pour nous intimider que les autorités sachent qu’ils sont déterminés. « Si cela a été fait pour nous intimider, qu’ils sachent que nous n’allons pas reculer. Nous avons engagé les combats, et nous allons le continuer. Nous demandons juste l’application de la loi d’orientation. Nous demandons que le président se saisis du dossier au lieu de donner toujours des directive pour une application de la loi d’orientation ».



Abas Dramé Vise Président de l'association des handicapés diplômés du Sénégal, a lui déploré la sortie dans la presse de certains ‘’ émissaires’’ du Président pour dire qu’ils sont en train d’appliquer cette instruction du Chef de l’Etat.



« Nous déplorons également certains émissaires du Président qui sortent dans la presse pour dire qu’ils sont en train d’appliquer cette instruction du Chef de l’Etat. Si le gouvernement devrait faire un recrutement de 1000 agents, si vous voulez appliquer les 15%, les handicapés ne feront même pas plus de 20. Nous rappelons également à notre sœur Aissatou Cissé que nous l’avons entendu dans les médias disant que cette loi est appliquée, et que nous étions insérés dans la fonction publique. Moi personnellement ce que j’ai dit au Président, parmi la liste qu’il avait réclamé, que nous lui avions remis main à main, je n’ai entendu personne dire qu’il a été recruté dans la fonction publique », tonne Abas Dramé.