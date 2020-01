Des milliers de manifestants dans les rues de Guinée contre le 3ème mandat

En Guinée, des milliers de personnes ont manifesté dans les rues de plusieurs villes lundi.



C'est l'une des plus grandes manifestations de ces dernières semaines dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.



Au moins 12 personnes auraient été blessées dans la ville de Kankan, dans l'est du pays, où les manifestants ont affronté des partisans du président Alpha Condé.



Dans la capitale, Conakry, de nombreux manifestants étaient habillés en rouge pour soutenir l'opposition.



Depuis octobre, la Guinée est le théâtre d'une série de manifestations organisées par l'opposition en réponse à la volonté du président Alpha Condé de changer la constitution.



L'opposition et la société civile guinéenne sont préoccupées par le désir de M. Condé, 81 ans, de briguer un troisième mandat.