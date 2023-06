Des plateformes de médias sociaux effacent les preuves de crimes de guerre grâce à l'intelligence artificielle

Dans un premier temps, YouTube a appliqué des restrictions d'âge aux trois mêmes vidéos, mais dix minutes plus tard, il les a toutes supprimées.







"Vous pouvez comprendre pourquoi ils ont développé et entraîné leurs machines à retirer les vidéos dès qu'elles ont l'air difficiles ou traumatisantes", a déclaré M. Rusbridger à la BBC. Le Meta Oversight Board auquel il siège a été mis en place par Mark Zuckerberg et est connu comme une sorte de "cour suprême" indépendante pour l'entreprise, qui possède Facebook et Instagram.