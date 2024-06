Des problèmes de connexion sur le mobile et le fixe : la Sonatel donne les raisons

Dans un communique datant de ce jeudi 06 juin, la Sonatel a tenu à s’expliquer sur les problèmes notés sur la connexion internet autant mobile que fixe.



Dans le communiqué la Sonatel a fait savoir que « suite à un incident sur le câble sous-marin ACE, que certains clients pourraient rencontrer des lenteurs sur leurs connexions internet ».



Toutefois selon le document, « les équipes techniques de l’entreprise sont actuellement mobilisées et travaillent avec diligence pour résoudre cette situation le plus rapidement possible ». Par ailleurs, les usagers qui ne sont pas remboursés continuent d’en pâtir.