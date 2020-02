Des prostitués, hommes et femmes démasqués par la Section mœurs à Ouest-Foire: le propriétaire de l'immeuble arrêté

La deuxième Section mœurs du Commissariat central de Dakar a mis fin à une rocambolesque affaire de proxénétisme. En effet, des prostitués, hommes et femmes occupaient un immeuble de 6 étages à Ouest-Foire. Ce, avec la bénédiction du propriétaire, S. G, un riche homme d’affaires, qui percevait des commissions sur les passes.



Selon « Libération », dans la nuit du 9 février 2020, aux environs de 20 heures, des éléments de la police exploitant une information faisant état de l’exploitation d’un immeuble de débauche à Ouest-Foire, ont interpellé le propriétaire S.G.



Ce dernier, un homme d’affaire très connu, exploitait d’une drôle de manière son bien immobilier, où il avait logé des prostitués, hommes et femmes qu’il proposait à des clients pour entretenir des relations sexuelles tarifées dans les appartements.



Interrogé sous le régime de la garde à vue, le mis en cause a reconnu sans ambages les faits.