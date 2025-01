Des scènes aux sceaux (Par Astou THIAM)

Le rideau est levé. Les artistes entrent dans l’arène politique, et le public retient son souffle. Plus de backstage, plus de feux de la rampe factices. Les projecteurs ne s’éteignent plus, ils chauffent.



Avant, pour tenir les rênes, il fallait manier les chiffres et les chartes, jongler avec les décrets et dompter les équilibres du pouvoir. Il fallait savoir lire entre les lignes, naviguer entre les intérêts, comprendre que la gouvernance est un art où tout est question de placement. Les nominations suivaient une logique : compétence technique, expérience, parcours balisé.



Mais cette fois, le script a changé. Kilifeu, Nit Doff, Queen Biz… Des noms qui claquent, des figures qui bousculent. Hier, ils balançaient des punchlines. Aujourd’hui, ils signent des décrets. Hier, ils dénonçaient le système. Aujourd’hui, ils en prennent les commandes.



Le choc est brutal. Génie ou mascarade ? Révolution ou recyclage ? Chacun a son avis. Les claviers s’affolent, les débats s’enflamment. Certains crient au coup de maître, d’autres à la mise en scène.



Mais il faut bien voir les choses en face : ces noms-là ne sont pas tombés du ciel. Ils ont marqué leur époque, non seulement par leur art ou leur verbe, mais aussi par leur proximité avec les nouveaux maîtres du palais. Un héritage de la lutte, une reconnaissance du terrain. Alors, faut-il s’étonner que ces couronnes soient posées sur des têtes familières ? Faut-il s’inquiéter que le mérite de la contestation devienne le sésame du pouvoir ?



Et maintenant ? Les rois sans couronne deviennent les souverains officiels. Les tribunaux du buzz cèdent la place aux vraies arènes de la gouvernance. Mais gérer une institution n’est pas composer un hit. Ici, pas de refrain accrocheur pour faire oublier les couacs. Pas de clash pour détourner l’attention.



Parce que qu'on le veuille ou non, un PCA n'est pas un gestionnaire opérationnel, mais il doit être un superviseur stratégique. Être une icône, c’est bien. Avoir une vision, c’est mieux. Un trône, ça ne se freestyle pas. Ça se structure.



Alors, la vraie question est là : seront-ils capables de transformer l’essai ? Gouverner, ce n’est pas juste poser un blase sur une fonction. C’est dompter la machine, l’écouter, la faire avancer.



Dans cette pièce aux rôles inversés, les scénarios sont multiples. Il y aura ceux qui prouveront qu’ils étaient sous-estimés. Et ceux qui confirmeront que le doute était légitime.



Le pouvoir ne pardonne pas. Il ne se freestyle pas. Il expose, il révèle. Il fait briller ou il brûle.



Alors, Kilifeu, Nit Doff, Queen Biz et les autres… Vous qui avez fait vibrer la rue, la scène, la contestation… Le micro est coupé. Le peuple attend autre chose.