Descente et arrestations musclées de la police à Khonkoma: le cri d’indignation d’un habitant du village

A tous les sénégalais militant pour le respect de la justice

A la société civile

A la presse internationale … et à la justice sénégalaise à double vitesse



Si vous avez suivi les informations à la presse récemment il y’a une base d’une entreprise chinoise cambriolée à Sindia et que la police a arrêté la majeure partie des hommes d’un village « Khonkoma » situé à côté pour une soi-disant enquête. Je suis habitant et natif de ce beau village.



La police est venue tôt le matin dans notre village et a arrêté des vieux, des adultes, des élèves et même des femmes qui ont laissé leurs bébés à la maison. Dans quel pays sommes-nous ? Un pays qui favorise les investisseurs étrangers et maltraite son peuple.

Sindia Khonkoma est un village traditionnel et connu par le respect, la religion et les bonnes relations qui nous avons toujours noué dans toute la commune.



L’entreprise chinoise cambriolée qui est à quelques mètres de nous ne fait pas de nous des tueurs, des bandits, des cambrioleurs…des voleurs. Nous avons toujours vécu dans la dignité et dans le respect avec nos voisins. Et mieux beaucoup de nos jeunes travaillent dans cette entreprise dans des conditions très lamentables mais ne lâchent pas car ils doivent nourrir des familles.

Nous sommes des citoyens sénégalais et nous connaissons nos droits, nous connaissons aussi où pouvons-nous manifester ces derniers.



Nous alertons le procureur et l’ensemble des autorités concernées par ces arrestations illégales de libérer dans les plus brefs délais nos papas, mamans et frères mis en garde à vue depuis presque 3 jours sans aucune preuve.



Nous lançons un appel solennel à la société civile, à la presse et à toutes bonnes volontés de venir nous soutenir pour la libération des détenus.





Par Daouda Ba, habitant du village de Khonkoma