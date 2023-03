Deschamps fait des révélations sur Benzema et sa retraite internationale

Le sélectionneur de l’Équipe de France apprend qu'il est resté en contact avec Karim Benzema après le Mondial. "Je l’ai appelé après la prolongation de mon contrat, déclare-t-il. On a eu une longue discussion. Je l’ai recontacté plus récemment par rapport aux exigences administratives des préconvocations. Je voulais connaître sa position". Avant d'affirmer que le buteur merengue lui a "confirmé sa décision d’arrêter sa carrière internationale", sans vouloir en donner les raisons.



"Quand je lui ai parlé, début janvier, sa décision n’était pas définitive, conclut Deschamps. Elle l’est désormais et je me dois de la respecter. C’est un joueur important dans l’histoire de l’équipe de France qui s’en va", confie-t-il dans un entretien avec Le Parisien.



Il annonce aussi que les joueurs ayant pris leur retraite internationale depuis le sacre de 2018 ont été invités lors du prochain France-Pays-Bas, le 24 mars au Stade de France, pour un hommage. Reste à savoir si l'invitation sera honorée par le dernier Ballon d'or, indique RMC Sport.