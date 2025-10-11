Désencombrement à Grand-Yoff : 12 tonnes d’ordures et 77 abris de fortune évacués

Une vaste opération de désencombrement et de sécurisation a été menée ce samedi 11 octobre 2025 à Grand-Yoff, dans la zone située derrière le stade Bakayoko. Conduite par la Direction générale du Cadre de Vie et de l’Hygiène publique (DGCVHP), cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre l’occupation anarchique de l’espace public et la restauration de l’ordre urbain.



Placée sous la supervision du sous-préfet des Parcelles Assainies, l’opération a mobilisé plusieurs services techniques et de sécurité, notamment le commandant de police et ses éléments, les équipes de la DGCVHP, les agents de la SONAGEDainsi que les services techniques de la mairie de Grand-Yoff.



Le bilan est particulièrement significatif. Selon les chiffres communiqués par le ministre de l’Intérieur Mouhamadou Bamba Cissé, les équipes ont procédé au retrait de « 38 charrettes, au déplacement de 12 chevaux, à l’enlèvement de 310 pneusde toutes tailles et au démantèlement de 77 abris de fortune. » Par ailleurs, « 28 abreuvoirs pour chevaux, deux conteneurs, deux épaves de véhicules et 12 tonnes d’ordures ont été évacués. Au total, trois hectares de terrain ont été dégagés et raclés. »



Cette opération traduit, selon le ministre de l’Intérieur, la détermination des autorités à assainir durablement l’espace public et à garantir la sécurité des populations. « Cette action s’inscrit dans une dynamique de restauration de l’ordre urbain et de sécurisation des emprises publiques », a-t-il indiqué.



Les services du ministère ont par ailleurs annoncé que d’autres interventions similaires seront menées dans les prochains jours à Dakar et dans plusieurs localités du territoire national, en vue d’instaurer une occupation rationnelle et réglementée des espaces publics.