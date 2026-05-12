Désinformation au Sénégal : Le CORED dénonce le clonage de la Une du journal Yoor-Yoor Bi »

Le Conseil pour l'Observation des Règles d'Éthique et de Déontologie dans les Médias (CORED) dénonce le clonage de la Une du journal Yoor-Yoor bi du 12 mai 2026, détournée sous le nom de « Njoolor-Bi ». Cette pratique de désinformation, déjà observée en 2022 et 2023 contre des titres comme L'Observateur ou Le Soleil, est punie par l'article 204 du Code de la presse. Les auteurs encourent deux à six mois de prison et une amende de 200 000 à 500 000 francs. Le Conseil appelle les citoyens et les professionnels à la vigilance face à la propagation de ces fausses informations sur les réseaux sociaux
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