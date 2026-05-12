Désinformation au Sénégal : Le CORED dénonce le clonage de la Une du journal Yoor-Yoor Bi »

Le Conseil pour l'Observation des Règles d'Éthique et de Déontologie dans les Médias (CORED) dénonce le clonage de la Une du journal Yoor-Yoor bi du 12 mai 2026, détournée sous le nom de « Njoolor-Bi »

. Cette pratique de désinformation, déjà observée en 2022 et 2023 contre des titres comme L'Observateur ou Le Soleil, est punie par l'article 204 du Code de la presse

. Les auteurs encourent deux à six mois de prison et une amende de 200 000 à 500 000 francs

. Le Conseil appelle les citoyens et les professionnels à la vigilance face à la propagation de ces fausses informations sur les réseaux sociaux