Tabaski : l’Imam Ratib de Kolda appelle à un retour à l’orthodoxie et au respect des valeurs islamiques

À l’occasion de la célébration de la Tabaski, l’Imam Ratib de Kolda, Thierno Alasane Tall, a lancé un appel pressant au retour à l’orthodoxie afin de préserver les valeurs islamiques et les fondements de la société sénégalaise.



Dans son message adressé aux fidèles musulmans et à l’ensemble des citoyens, le guide religieux a insisté sur la nécessité pour chacun d’adopter un comportement responsable pour maintenir la paix et la stabilité dont jouit le Sénégal.



Selon Thierno Alasane Tall, le respect scrupuleux des enseignements de l’Islam, des valeurs de tolérance, de solidarité et de fraternité demeure indispensable dans un contexte marqué par de nombreux défis sociaux et politiques.



L’Imam Ratib a également invité les Sénégalais à privilégier le dialogue et l’entente afin de consolider la cohésion nationale. « Les politiques doivent dialoguer entre eux pour le développement du Sénégal », a-t-il déclaré, estimant que les divergences ne doivent jamais prendre le dessus sur l’intérêt supérieur de la nation.



Pour le religieux, seule une démarche fondée sur l’écoute mutuelle, le respect et la concertation permettra au pays de continuer à être un havre de paix dans la sous-région.



Thierno Alasane Tall a enfin exhorté les populations à profiter de cette fête de Tabaski pour renforcer les liens sociaux, promouvoir le pardon et œuvrer ensemble pour un Sénégal uni, stable et prospère.