Tabaski 2026 : Diomaye Faye adresse un message poignant après sa prière à la Grande Mosquée de Dakar

La prière de la Tabaski 2026 a été marquée, ce jeudi matin, par la présence très remarquée de Diomaye Faye à la Grande Mosquée de Dakar. Habillé d'un boubou traditionnel blanc, symbole de pureté et de piété, le Président sénégalais a communié avec des milliers de fidèles venus perpétuer le sacrifice d'Abraham.



A la fin de la prière, Diomaye Faye a demandé aux guides religieux de prier afin que le Sénégal arrive le plus loin possible au Mondial 2026. «Je voudrais demander à nos vénéneux guides religieux et coutumiers, de continuer à porter notre pays dans leur prières. Je voudrais leur confier nos soldats qui n’ont pas pu être au Sénégal à ce jour et qui sont partis défendre les couleurs de la Nations dans le cadre de la coupe du monde 2026», a dit le chef d’Etat.



Diomaye a aussi réitéré son appel à la cohésion et à l’unité nationale. «Il faut savoir renoncer à une part de soi pour ce qui est plus grand que soit. C’est une leçon de foi, de civisme qui parle à la République que nous voulons bâtir», a-t-il soutenu.



Dans son discours, il a enfin adressé des mots de soutien aux familles confrontées à des difficultés financières en ces périodes festives. «Nous n’ignorons pas les efforts que beaucoup d’entre vous ont consentis pour célébrer dignement cette fête. A celles et ceux à qui les conditions n’ont pas permis de pleinement de servir (fêter), je dis la solidarité de la nation», a-t-il conclu.