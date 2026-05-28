Tabaski 2026 : le message de Diomaye Faye à la communauté musulmane du Sénégal

La communauté musulmane du Sénégal célèbre, ce jeudi 28 mai, la fête de la Tabaski 2026. A cette occasion, sur ses réseaux sociaux, le Président Diomaye Faye a adressé un message à ses compatriotes.



Ci-dessous sa déclaration :



«En ce jour béni de l'Aïd-el-Kébir, je rends grâce à Allah, le Tout-Miséricordieux, qui nous accorde, cette année encore, la faveur de célébrer cette fête en famille et en communauté.

À toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais, à l'ensemble de la Oummah, à chaque foyer rassemblé autour du sacrifice rituel, je présente mes vœux les plus chaleureux de paix, de santé et de prospérité partagée.



Que cette Tabaski, qui nous enseigne le sacrifice et le partage, renforce notre fraternité et la cohésion de notre Nation.

Dewenati.

Que Dieu bénisse le Sénégal».